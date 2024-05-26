26日是高雄市民進黨黨部主委投票日。（楊舒婷攝）

26日是高雄市民進黨黨部主委投票日。（楊舒婷攝）

26日是高雄市民進黨黨部主委投票日，參選人高市議員陳慧文早上9時許前往鳳山行政中心投開票所投票，被問到心情如何，她坦言昨日難眠，但她一直都抱持著審慎樂觀的態度，不管投票結果如何，都要繼續為高雄市的進步、民進黨的未來一起加油。

被問到此次選舉可能是為2026市長選舉布局，陳慧文表示，民進黨一直都是理念結合的黨派，大家也都秉持君子風度，如果在市長選局當中初選一定有競爭，但大家就是兄弟爬山各自努力，到時出現的那位，大家一定會齊心努力來打贏市長選戰。

立委許智傑也補充，不管此次怎麼競爭，競爭之後都會非常團結合作，對於陳慧文主委的選舉，他們都審慎樂觀，若是陳慧文順利當選主委，黨務是中立的，她一定也會秉持中立的態度去輔選各區的立委和市長。

對於若是當選，陳慧文表示，在她一開始的5大理念就講到，希望可以讓民進黨派系整合、團結一致，在基層上也會培養更多人才，最重要的是，在2026市長選舉上選贏、議員過半，這都是她的目標。