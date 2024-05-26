國會改革法案持續延燒，針對民團在24日包圍立法院，總統賴清德在臉書發文肯定公民理性發聲。對此，資深媒體人黃揚明認為，賴清德的作為是在蔑視民意，同時是過去不進台南市議會的延續，他要「挾民意以自重」，未來只要再有不樂見通過的法律，他可能就會再次操作抹紅在野黨的論述。

賴清德昨（25）日凌晨在臉書發文表示，立法院的議事運作，應該遵守程序正義，他指出，立法院審議法案時，應該讓不同的意見可被充分討論，而不是透過多數票不斷強行表決，沒收立院對法案應有的討論，「公民理性發聲，青年展現力量，這就是台灣的民主價值」。

黃揚明昨在中天政論節目《週末大爆卦》表示，2024立委選舉的結果是三黨不過半，非執政黨立委過半，賴清德的得票也沒過半，說明執政黨被多數民意質疑，此時在這波運動有這樣的發言，代表賴「藐視現在的民意」，現在立院的樣態不是他想看到的。

「這不合邏輯」，黃揚明接著說，參與立院包圍的民眾不是要防國會改革法案通過，因為他們沒有進行癱瘓國會的動作，在黃看來，綠營只是在告訴在野黨，己方民意有多強、國會多數不代表主流民意，但這是個很荒謬的論述，在民主國家不該出現。

黃揚明認為，只要街頭上有許多群眾，綠營就可以說國會民意不代表主流民意，而這就是賴清德過去不進台南市議會的延續，他要「挾民意以自重」，未來只要再有自己不樂見通過的法律，他可能就會再次操作抹紅在野黨的論述。但這會造成台灣被強烈撕裂，對國家發展不好，所以黃揚明也呼籲賴清德三思而後行。