新北市貢寮區澳底漁港外海，有民眾於2021年8月驚見1具浮屍。警消獲報趕抵，並將浮屍打撈上岸，由於遺體泡水腫脹，面部難以辨認，身上並未發現明顯外傷，且無任何身分證明文件，一時間成為無名浮屍。對此，新北市警察局近期比對失蹤人口資料，發現這具無名女屍與林姓報案人過去所描述的狀況有些微關聯性，透過DNA鑑定技術，確認死者為離家出走，此後3年間毫無音訊的林姓婦人。

據了解，警消當時將浮屍打撈上岸時，祂身著黑色西裝外套及深黑色長褲，左手腕戴有琥珀色、白色相間手環，由於遺體泡水腫脹，面部難以辨認，身上並未發現明顯外傷，無身分證明文件，

新北警局近年導入系統化運用DNA鑑定技術協尋身分不明人口，查獲轄內2021年9月曾有林姓女子前來報案，指稱母親8月從租屋處離家，自此不知去向，音訊全無。警方今年2月主動連繫林女，經採樣DNA比對，確認2021年8月在貢寮區澳底漁港外海打撈的無名遺體為失蹤的林母。

家屬透露，林母因罹患憂鬱症情緒起伏不定，失蹤前曾透露負面話語，家屬並於住處發現輕生文字。時隔2年，新北警局透過DNA鑑定技術確認林母身分，讓失散多年的林母落葉歸根，找到了回家的路。

新北市警察局表示，「找回牽掛的家人」是家屬最沉重的請求，順利落葉歸根更是往生者最後的心願，呼籲民眾家中如有親人失蹤一段時間仍未尋獲，可向警方請求協助採樣DNA鑑驗比對，尋人過程中多一種管道就多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到回家的路。