國外一名網友日前在TikTok分享自己露營的短影片，影片中傳來「窸窸窣窣」、宛如下雨的聲響，網友在帳篷內拿起手電筒一照，發現原來是成千上萬隻密密麻麻的白蟻在帳棚外振翅拍打帳篷，進行「分飛求偶」。該則影片至今吸引超過900萬人次觀看，不少人密集恐懼症發作，直呼「世界末日」、來到了「地獄」。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，國外網友吉爾斯（Alex Jiles）13日在TikTok分享自己露營的13秒影片，影片中傳來「窸窸窣窣」、有如下雨的聲音，吉爾斯在帳篷內拿著手電筒往上一照，赫然驚見大批密密麻麻的白蟻在帳棚外振翅拍打帳篷。

吉爾斯在影片標題揭曉當晚經歷，原來他露營時遇上了「白蟻分飛」（termite swarming），他後續也在留言中回應，指出當晚白蟻群聚的情形持續了1.5小時，隔天沒再看到這群白蟻。

據北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）研究人員、美國除蟲公司TERMINIX介紹，白蟻分飛是這類昆蟲分散、成立新群體的策略，分飛一詞代表白蟻離開群體、進行交配、展開新群體的行為，通常在春季、初夏、暴雨後發生。

這支影片至今吸引超過900萬人次觀看、逾8600則留言，不少網友密集恐懼症發作，有人直呼「嚇到了」、「新恐懼解鎖」，也有人驚呼像「世界末日」，「如果有地獄，這就是了」。