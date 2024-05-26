賴清德挨批向國會宣戰 吳思瑤：總統撥亂反正何錯之有

立法院上周24日續審國會改革法案至深夜，賴清德總統發聲聲援群眾，「立法院外數以萬計的國人朋友，再次展現公民社會的力量」，藍委轟賴正式向國會宣戰。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今稱，國會倒行逆施，總統撥亂反正何錯之有？

吳思瑤說，賴清德總統臉書的發文是正面回應民意，對失靈失序的國會正面喊話，賴總統期待國會運作正常化，應當實踐程序正義，履行民主審查，這都是全民共同的訴求，為什麼在野黨就是要充耳不聞，繼續掩耳盜鈴呢？

吳思瑤批，立法院長韓國瑜主持立院議事不過3個月，卻創下過去30年前所未見的惡例，而藍白聯手一再提出違憲擴權的法案，這才是真正的國會亂源所在。

吳思瑤質疑，為什麼在野黨只會對自己國家的元首抨擊譴責，當中國進行環台軍演，當中國對台灣的藝人全面施壓，就是不見在野黨的政治人物，敢對中國習近平來出聲譴責抗，國會倒行逆施，總統撥亂反正何錯之有？

吳思瑤表示，「在野黨說民進黨不該對國會宣戰，我們要說，是在野黨不該對全民宣戰，朱立倫說賴清德不要從台灣內部找敵人，我們要問，為什麼在野黨不惜讓自己成了全民公敵呢？」