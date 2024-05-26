資深藝人謝賢從影超過70年，近來健康狀況備受關注。新年期間傳出他癱瘓送醫的消息。當時張國榮前經紀人陳淑芬駁斥此事，還放上兩人合照闢謠。而時隔三個多月後，謝賢則是被網友在街頭巧遇，留下合影，照片上的他不僅精神頗佳，身形還略微發福，看似狀態相當不錯。

根據港媒報導，有女粉絲透露在香港某咖啡廳巧遇謝賢，當時身旁的老公鼓起勇氣上前打招呼，詢問是否能合照留念，謝賢毫不考慮就答應要求，過程中還握著粉絲小孩的手，不時逗弄寶寶，畫面相當有愛。而戴著黑帽、墨鏡的謝賢，不僅面色紅潤，身形還比之前明顯胖了一些。

謝賢答應粉絲合照，過程中還不斷逗弄對方的小孩。（圖／小紅書）

謝賢今年大年初二傳出癱瘓送醫，當時好友陳淑芬貼出拜年照闢謠，當時謝賢精神奕奕的模樣，完全看不出來有一絲病容，傳聞不攻自破，兒子謝霆鋒也主動向媒體澄清此事，指出父子倆近來有碰面，父親的狀況相當好，希望外界不要妄加揣測。據悉，謝賢還有意在自己90歲大壽時，包場邀請好友一起跳恰恰慶生。

陳淑芬曬出與謝賢同框照，駁斥癱瘓送醫傳聞。（圖／翻攝IG）

謝霆鋒曾向媒體澄清父親謝賢狀況相當好。（圖／中時資料照）

謝賢2022年榮獲香港金像獎影帝，脫下口罩發表得獎感言時，被網民發現嘴巴歪斜，行走時有些不穩，健康狀況疑似亮起紅燈。好友林家棟受訪時澄清，指出謝賢做了「換牙」大工程，才導致嘴歪的模樣，由於這年紀常有這種狀況，呼籲外界不需要太過擔心。