今年總統教育獎全國有410人受推薦，共56人獲得殊榮，新竹縣就有兩人獲得榮譽，其中國立新竹特殊教育學校學生施翬，憑藉努力不懈的態度與傑出表現，榮獲2024年總統教育獎。施翬年幼即確診為中度自閉症，其雙親引導他學習音樂，在各項樂器演奏都大放異彩。

施翬由於口語表達、理解能力均有障礙，在接受早療課程之外，施翬的父母也決定以音樂輔助他學習。施翬5歲由打擊樂入門，7歲開始學習鋼琴，最初光是記住五線譜上7個主要音符的位置，就花了整整3個月，在雙親陪伴下，施翬努力不懈學習，終於打下視譜、節奏等基本音樂能力的深厚基礎。

國小、國中時期，施翬隨著音樂實力增長，逐漸增加修習樂器種類，包含爵士鼓、豎琴、長笛等，在師長、同學們的照顧陪伴下，一步步累積豐富的舞台經驗，國中畢業時就舉行個人首場豎琴獨奏會「仲夏．逍遙遊」。

在進入新竹特殊教育學校就讀後，施翬更展現獨特的音樂才華，參加國內外音樂賽事屢獲大獎，2022年於全國學生音樂比賽跨組挑戰，拿下新竹縣長笛獨奏、木琴獨奏高中職A組雙項優等第1名，晉級全國決賽。隔年則以鋼琴獨奏獲得縣賽高中職B組優等第1名，再度晉級全國決賽。創下全國特教學校學生在學生音樂比賽史上前所未有的驚人成就。

由於音樂方面的傑出表現，施翬榮獲教育部等單位邀約演出，也與新竹高中音樂班同學成功合作共融音樂會。2023年中更受邀參與南韓國際特殊音樂藝術節，為台灣唯一代表赴首爾大學進行音樂交流。

縣長楊文科表示，施翬克服障礙認真學習，在音樂領域中展現不同凡響的才華，足為楷模，也恭喜他獲獎。