大S前夫汪小菲今年3月向台灣女友Mandy（馬曉梅）求婚成功，昨（25）日直播時開心宣布「從下禮拜開始，我也是已婚了！」透露周一將帶著女友到上海領證結婚，並提到周末會帶家人到民宿度假。

不過，距汪小菲求婚成功至今僅過去兩個月，因此有不少網友勸他要考慮清楚，並做好婚前財產公證。對此，他直言希望大家對身邊的人可以多一些寬容，「對為我的事兒不需要大家替我操心啊，我的事兒也別替我說」。此外，當有人質疑他閃婚時，他則無奈表示，自己都離婚三年了，「我三年了我還不能結婚呢」。

汪小菲直播開心宣布「下禮拜起我已婚」（圖／擷取自微博）

據悉，汪小菲是經由整形名醫李進良認識女友Mandy，之後多次在直播中稱讚女友，且當對方被質疑整形時，他更曬出Mandy兒時照片證明她的美貌都是天然的。

然而，兩人認識不到半年，感情發展相當快速，今年3月汪小菲便在朋友圈宣布求婚成功，「我的老婆來自台北，今天接受了我的求婚，我還是一樣愛台灣，我更愛馬筱梅，謝謝大家祝福」，引發外界猜測Mandy是否懷孕了。針對此事，保姆小楊阿姨曾在直播回應「有些事情不方便說」令大家更加好奇。