要變天了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來一周全台多雨，尤其周二、三結構完整的鋒面通過，各地有大雷雨機率，周三台灣位處南北風交會地帶，更有較大雨勢的訊號，根據最新歐洲模式模擬周三雨下最大，北台灣降雨量呈現一片紫紅。

周三台灣位處南北風交會地帶，更有較大雨勢的訊號。（資料照）

台灣颱風論壇在臉書指出，今、明天台灣上空水氣仍然偏多，各地午後有雷陣雨機會，其餘時間多雲，尤其周一午後中部以北有大雷雨訊號。

台灣颱風論壇表示，周二、三（28、29日）一道結構較完整的鋒面通過台灣，各地有短暫雷陣雨，雷雨帶發展旺盛時容易大雷雨，而周三台灣位處南北風交會地帶，有較大雨勢的訊號，注意天氣變化。根據歐洲數值模式預測今天至周三降雨模擬，連4天全台有雨，其中周三雨勢最大，部分北台灣地區紫爆。

台灣颱風論壇表示，周四、周五（30、31日）西南風帶來豐沛水氣，中南部地區有短暫雷陣雨機會，北部、中部則是午後雷陣雨為主。