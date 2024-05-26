Shohei Ohtani just hit one of the most effortless triples I’ve ever seen.



It’s a pleasure watching this man play baseball.



🎥: @MLBONFOX pic.twitter.com/mdQZyg6zuV — Dodgers Nation (@DodgersNation) May 26, 2024

洛杉磯道奇在主場一波4連勝之後，隨即又吞下4連敗，26日道奇再度被紅人打敗，連續輸掉對紅人、響尾蛇兩個系列賽。道奇先發投手伯勒（Walker Buehler）挨了兩發全壘打，5.2局失3分吞敗，打線被壓制僅有5安，大谷翔平擊出本季第2支三壘打，但是和貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）的安打都錯開沒有串聯。紅人終場3比1獲勝。

大谷的三壘打相當驚險，他第6局敲了右外野撞牆的強勁滾地安打，紅人外野回傳還差點逮到大谷，因為大谷這次是慢慢跑而沒有全力衝刺。依照大谷平日的腳程，這球傳回來的時候他早該站在壘包上跳舞了。

美國球評史莫茲（John Smoltz）說：「雖然他跑到了，但這球可以不必跑得這麼驚險。」主播戴維斯（Joe Davis）說：「要不是他身體內建史上最準確的棒球時鐘，不然就是有什麼問題。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後解釋，大谷前次比賽被牽制的球砸中，右大腿後肌瘀青，不至於影響出賽，只是暫時無法全力奔跑。

紅人先發投手格林（Hunter Greene）第2局陷入無人出局滿壘的困境，運氣好碰到道奇後段棒次，連續兩個內滾出局，包括海沃德（Jason Heyward）雙殺打結束該半局。道奇只靠這支雙殺打硬拿1分，在4連敗之中還有1場遭到響尾蛇完封。