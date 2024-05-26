中共連續2天舉行「聯合利劍-2024A」軍演，美方國務院除發表聲明關切台海安全譴責中共軍演導致事態升級外，美國總統拜登還說會用武力保護台灣。賴清德總統26日在台南呼籲，中國與台灣共同承擔起區域穩定的重責大任，並期待跟中國透過交流合作，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，創造互利互惠。

賴清德說，他非常感謝美國總統拜登、美國政府、國會，還有世界各國對台海和平穩定堅定的支持。他在520就職演說當中也提到，台海的和平穩定是全球安全繁榮的必要元素，任何一個國家在台海生波影響區域的穩定，都不會為國際社會所接受，因此他也呼籲中國來跟台灣共同承擔起區域穩定的重責大任。我非常期待，跟中國透過交流合作增進彼此的了解、理解、諒解、和解，創造互利互惠，邁向和平共榮的立場。

被問到國會擴權法案吵了2周，是否擔心朝野對立？賴清德認為，台灣的民主得來不易，是許許多多人犧牲奉獻的結果，代表民主象徵的國會，更應該站在第一線守護民主，在議事上，尊重程序正義不可違法表決，更要守護民眾的權益。

另外，在整個修法過程中，來自全國各地自動自發的公民團體理性發聲，青年展現力量，這也是台灣民主的價值。賴清德說，身為總統，他肯定在立法院每一個遵守議事程序的委員，也有責任感謝每一個國人勇敢地站出來，守護民主的每一個人。他非常希望國內能夠團結，特別是面對區域局勢的變化，也面對國際社會對台灣支持的時候，國人更應該要團結，也只有團結我們才能夠克服種種困難，一直挺進。

至於藝人被迫表態一事，賴清德強調，台灣的文化工作者到中國被迫政治表態，這不是第一次，也應該不會是最後一次。每一次台灣的文化工作者，在他人的屋簷下承受壓力，他都感到非常不捨。

不過，他也請國人能夠了解，在別人的屋簷下，我們的文化工作者講什麼內容固然是一回事，但更重要的是他們內心想的是什麼，我們應該給予諒解、給予體諒，我們也會繼續努力守護國家讓台灣繼續進步，讓文化工作者能夠有更好的發展。