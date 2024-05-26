民眾到和美街長宿舍體驗浴衣換裝，感受偽出國。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

位於彰化縣和美鎮的和美街長宿舍，具有和洋折衷建築風格，於2008年被彰化縣政府登錄為歷史建築，日前榮獲由高雄市建築經營協會舉辦的2024年「建築園冶獎—舊建築再生類」，這是彰化縣文化局繼去年鹿港和興派出所宿舍群青創基地獲得園冶獎後再度獲獎，展現彰化縣豐沛的文化資產能量

歷史建築和美街長宿舍由文化局於2020年完成修復工程，2021年委託彰化縣大愛長照服務關懷協會經營活化，融入當地傳統紡織產業，延續和美紡織技藝成立和美織仔，成員幾乎都是重新投入職場的中高齡婦女，營造出獨特氛圍，體現文化資產的價值。

文化局今年提案和美街長宿舍參選高雄市建築經營協會主辦的2024年建築園冶獎，和美街長宿舍通過保存性修復策略，保留主建築、防空洞和留置場等空間，並重複利用舊材料，減少對環境的影響，設計上的創意呈現出編竹夾泥牆的內部結構和舊有欄間的灰壁，從200多件參選作品中脫穎而出。

歷史建築和美街長宿舍建於1939年，當時為日據時期的和美線警察官吏派出所，戰後改為和美分駐所， 1958年改為和美警分局長宿舍，是保存良好的日據時期街庄級行政廳舍，造型典雅樸實，具有混合日本風和西洋風的和洋折衷建築風格。

文化局表示，和美街長宿舍透過空間修復再造和營運創新，實踐永續發展目標（SDGs），具有歷史文化價值及時代意義，成為彰化重要的觀光休憩場域，感謝主辦單位及評審團的肯定。彰化縣長王惠美說，肯定團隊的用心與努力，也感謝相關單位共同促成。