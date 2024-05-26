一名洪姓男子前年駕駛轎車，行經台中市大雅區建興路並準備左轉時，因未禮讓行人而不慎撞死正穿越斑馬線的徐姓泌尿科醫師，檢方依過失致死罪將其起訴，洪男遭判10月有期徒刑。對此，檢方認為量刑過輕，不服上訴；台中高分院日前審理，駁回雙方上訴。

判決指出，洪男於2022年4月22日中午時分，開車行經台中市大雅區建興路，由北往南方向駛至同路段、雅潭路4段交岔路口時，竟一時未註意，貿然左轉後撞上當時正走在斑馬線上的徐姓醫師。

徐姓醫師遭撞後當場倒地，並受有創傷性蜘蛛網膜、硬腦膜下出血、左右側手肘、膝部擦傷等頭部外傷併顱內出血及水腦症，導致鬱積性或吸入性肺炎。徐姓醫師送醫搶救後，開啟長達整整6個月的治療時間，但仍於同年10月8日因呼吸衰竭宣告死亡。為此，徐醫師的丁姓妻子憤而提出告訴。

台中地院審理，洪男經過行人穿越道，因未禮讓行人優先通行而導致憾事發生，審酌其坦承不諱，內容與丁女警詢時所指訴情節相符，及未與丁女達成和解等情狀，依過失致死罪判處10月有期徒刑。

檢方主張，徐醫師一生競競業業、救人無數，善行楷模帶給社會正向力量，卻因洪男個人疏失而死於非命，導致徐醫師一家天人永隔，家屬無不為此飽受精神與心靈上的痛苦。此外，檢察官認為，洪男犯後並未積極與被害家屬達成和解，也未付分毫賠償金，態度顯然不佳，並懇請法官撤銷原判，予以重量刑。

對此，洪男辯解並提起上訴，強調自己事發後曾多次向家屬表達歉意，更有主動關心、照顧徐醫師家人，同時願意在力所能及的範圍內協助處理相關事宜。

洪男稱，他為了湊齊賠償金額，從強制險、另行投保的責任險合計上限共1千320萬元，反觀徐醫師家屬提出的賠償金高達3千萬元；若扣減精神撫慰金1千400萬元、屬被害人個人權利之薪資損失1千452萬餘元等款項，足矣支付被害人家屬的損害，而至今仍無法達成和解，不能全部歸責於他。

台中高分院審理，駁回雙方上訴。全案仍可上訴。