JRUE HOLIDAY AND-1 😤



The Celtics lead 112-111 with 38.9 seconds remaining!pic.twitter.com/gBpshQHDRE — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 26, 2024

Jrue Holiday with a CLUTCH steal to potentially seal the win 😱



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沒想到「綠衫軍」塞爾提克在東區冠軍賽想要聽牌如此艱難！塞爾提克26日克服最多落後18分劣勢，更靠哈勒戴先在最後38.9秒超前「三分打」，接著最後3秒貢獻關鍵抄截，最後以114比111逆轉擊敗地主溜馬，這除了是溜馬今年季後賽首次主場吞敗，塞爾提克更在東區冠軍賽取得3勝0敗絕對聽牌優勢，溜馬幾乎來到淘汰邊緣了。

少了哈利伯頓(腿傷)的溜馬，改用菜鳥後衛薛波德先發，面對塔圖首節就轟15分，溜馬仍能緊咬比數不放，甚至次節開始打出8比2，隨後更趁塞爾提克失誤連連，擴大領先到18分，幸好綠軍在上半場結束前打出11比2，但在上半場打完，溜馬仍以69比57領先。

溜馬上半場能夠大幅領先關鍵是內姆哈德，他半場投10中8，含三分球3投3中，半場就拿今年季後賽最高21分，完全填補哈利伯頓進攻空缺，席亞卡與透納也各有15分，麥克康奈12分；塞爾提克以塔圖20分最高，傑倫布朗14分，荷福德12分。

塞爾提克第三節尾聲打出11比2，縮小差距到個位數，來到末節開始更是一波9比3，雙方差距只剩3分，可是內姆哈德與麥克康奈持續幫助溜馬保持領先，不過塔圖最後1分41秒投進三分球，再次縮小差距到3分，但內姆哈德最後1分26秒兩罰俱中。

荷福德卻在最後1分11秒投進三分球，把比數追成109比111，哈勒戴更在最後38.9秒切入完成「三分打」，塞爾提克超前1分，接著內姆哈德跳投沒進，塔圖切入也沒進，哈勒戴卻在最後3秒抄截到內姆哈德的球，更在最後1.7秒站上罰球線兩罰俱中，暫停過後，溜馬把最後一擊交給奈史密斯三分出手沒進宣告落敗。