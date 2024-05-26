民進黨主席賴清德總統前往台南市南區南都里活動中心投票。（民進黨台南市黨部提供／洪榮志台南傳真）

民進黨地方黨部黨職人員選舉，兼任黨主席的總統賴清德，26日上午搭乘專機南下，10點抵達台南市南區南都里活動中心投票時，台南市長黃偉哲、立委林俊憲及陳亭妃、市黨部主委潘新傳、下屆主委候選人郭國文及陳金鐘均到場陪同。

賴清德投票前表示，今天是民進黨舉行第21屆黨代表及黨職的選舉，他回到台南善盡黨員的責任，投下寶貴的一票，敬請全國的黨員同志今天也要踴躍投票，選出優秀的人才，為國家承擔責任。