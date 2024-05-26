國會改革場內外都發生抗爭，總統賴清德卻感謝包圍立院的民眾，被在野黨認為是對在野宣戰。國民黨立委許宇甄批評賴清德，執政久了害怕自己成為被改革對象，於是號召群眾上街頭反對改革，街頭起家的民進黨，深知鼓動人民的方法，比共產黨還共產黨。呼籲賴邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲進行國政諮詢會談，或是召開國是會議。

許宇甄指出，民眾將執政權交給賴清德、民進黨，卻將監督權交給了國民黨、民眾黨，國會改革是在這個脈絡下，由各黨提案，沒有黑箱審查、黑箱作業問題，只有執政黨不想被過度監督，民進黨在野時所提的國會改革法案，比現在要通過的版本嚴苛許多，現在卻是換了位置就沒了腦子。

許宇甄認為，賴清德總統當選至今，忙著籌組「親賴內閣」，明知本屆立法院民進黨是少數，當國民黨、民眾黨在為自己的國會改革政見負責時，民進黨卻在總統就職前四天號召民眾上街頭，只想著為下一場選舉做準備，不願討論改革方案，只想著衝突、對抗，而賴清德總統面對國會改革引發的衝突，不僅未出面協調溝通，還只待在總統府滑手機、寫臉書，當起網路總統，再藉由網軍操弄，提出罷免藍委策略，瘋狂積累仇恨值，處心積慮地撕裂台灣，就只是為了奪回絕對控制權。

許宇甄指出，熟悉賴清德總統的人都說，他個性剛愎，不聽勸告，要在野黨不用浪費唇舌。想進賴政府當官的人就要想辦法迎合賴總統的口味，要懂得討賴總統歡心。看著民進黨在青島東路、中山南路越玩越開心，越鬧越大場，到場的人還爭先恐後的搶著上台講話，當全國看到林飛帆都能進國安會領20萬之後，個個都在搶表現、爭露臉，都盼望獲得賴總統的親徠，也能獲得進爵封官的機會，希望在高房價、高物價的當下，也能領20萬。

許宇甄呼籲，讓人民上街頭不是好的治理方式，柯建銘總召過去8年在協商時最常講，「各黨團回去準備提案，為自己的政治決定負責。」過去幾年，民進黨在國會遇到重大衝突法案，永遠只會要求表決，現在換他們面臨國會改革法案，而且許多條文還是依照民進黨團所提通過，民進黨卻召喚人民上街頭對抗，這不是執政黨該有的作為。

許宇甄表示，2012年馬英九總統連任後，為了緩解朝野衝突，以總統身份，邀請時任民進黨主席蘇貞昌，前主席蔡英文進行國政諮詢會談，她建議賴清德總統，可以循此模式，邀請朱立倫、柯文哲進行國政諮詢會談，或是召開國是會議，以總統應有之格局和做法，出面解決國會衝突和社會紛擾。