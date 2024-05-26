許多房東為避免房子被惡意破壞，會刻意避開男租客，一名男房東將房子租給女生，本以為會維護室內整潔，沒想到將冷氣濾網拆下來，才發現上面一層厚厚的灰塵，他搖頭嘆「女生真的沒比較乾淨」，貼文引發逾5千人討論，網友看了他的照片，紛紛表示個人衛生無關男女，還有人說冷氣濾網厚重的灰塵根本像「豬血糕。」

原PO昨（25）日於《爆廢1公社》上傳冷氣濾網的照片，只見濾網一層厚重的灰塵，他直呼「租房子真的沒必要限制只租給女房客，因為真的沒比較乾淨。」

圖文吸引逾5千人關注，有網友直呼，冷氣濾網厚重的灰塵根本像「豬血糕」，並表示許多女生表面看起來乾淨，私底下衛生習慣很差，即便知道冷氣的濾網要定期清洗，卻不知如何拆卸，加上裝在冷氣內部，就眼不見為淨。

其他人則認為洗冷氣濾網、個人衛生和性別沒關係，「這跟男女有什麼關係？這是個人的問題」、「與性別無關」、「其實不能說性別，懶的人不管男女都一樣」、「生活習慣是家教問題，和男女沒有直接關係。」