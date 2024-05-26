今年下半年想換工作嗎？流年相遇吉星的人準備要在職場大顯身手了，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，3生肖女今年有喜神星落在命宮、官祿宮、父母宮，事業將有重大突破或升遷機會，尤其下半度更容易找到理想工作，職涯發展更加順遂。

姚本軍解釋，在紫微斗數中，喜神星是一顆與吉利、喜慶、歡樂與愉悅息息相關的吉星，不僅僅是生活中的幸運與順利，也包括了內心深處的欣喜與滿足；喜神星象徵的幸運與吉祥，不僅限於物質層面，它也能引領人們找到內在的平靜與喜悅。

▌生肖雞

喜神星今年落在肖雞女性的命宮，揭示著容易和人建立美好的關係，完成自我實現的目標，有溫和的心靈和慈悲的品質，生活充滿歡樂和意外的驚喜，事業方面會帶來重大突破或升遷機會，妳將會得到賞識，提升工作效率，或是負責更重要的工作項目。

另外，在人際關係或是社交場所也能得到關注，妳的個人魅力和吸引力可能會得到提升，獲得他人的喜愛和支持，並且帶來重大的個人突破，讓妳從中學習到全新的課題，或更深入的了解自我，開始新的人生階段。

▌生肖蛇

喜神星落在肖蛇女性的官祿宮，將會帶來吉祥和快樂，這種配置有利於職業方面的機會，提供妳成長與發展的空間，例如將會面臨重大的職涯機會，得到重要的職位、重要工作任務或職轉捩點的來臨，妳的付出、努力和專業技能可以得到認可和肯定，並得到相應的回報，同時個人魅力和溝通能力也可能得到提升，對於事業發展產生積極影響，並且有機會得到意外的獎勵或紅利。

需注意的是，當面臨職位提升時，妳要學習如何管理人員、與人為善，考慮他人觀感和思考大局為何，這樣的挑戰也會是妳的成長契機。

▌生肖猴

喜神星出現在肖猴女性的父母宮時，與上層或權威人士的關係會有明顯進展，你的領導者可能更賞識你，並給予更多的機會和責任，你的同事、朋友和家人可能會更尊重你，並認可你的成就，你對自己的價值將獲得更強的理解與驗證。

由於上層的賞識和信任，妳需要承擔更多的責任，這是挑戰也是機會，一方面需要展現韌性和領導能力，同時也要履行妳的責任，這是一個成長和證明自己的機會。

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