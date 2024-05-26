民進黨嘉義市黨部改選，立委王美惠前去投票。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市議員黃大祐、前里長許明對競選此次黨部主委，氣氛平和，與黃露慧、陳茂松、林煒軒同框。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市黨部改選，立委王美惠投完票後與陳茂松、陳昱廷父子互動。（廖素慧攝）

婦人去投票時不慎絆倒，膝蓋受傷，黃露慧上前慰問，幫推輪椅。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市黨部主委、市代表及全國代表改選，今（26）日在博愛國小投票，選舉人數4806人，很多黨員冒雨前往投票，全代11人搶7席最受矚目，綠色友誼連線、英派、正國會、親新系在投票所外各據一方，競爭激烈，目前約2成投票率。

黨部主委有黃大祐、許明對2人參選，黃大 祐是前主委，交棒給胞姊、現任主委黃露慧，此次回鍋再選主委，僅劉厝里前里長許明登記參選挑戰他，今天2人陸續投完票，握手致意，氣氛平和。

親英派立委王美惠約10時30分趕到投票，與黨員互動熱絡，王美惠投票完後還特地與正國會中常委陳茂松、陳昱廷父子打招呼，雙方客氣互動。

全國黨代表11人參選，包括英系蔡長明、蔡旻岳、李麗冠；正國會陳昱廷；親新系林煒軒；綠色友誼連線游承勳、黃雅郁、蘇小晏、蔡維雍、黃程韋；無派系陳品蓁。

英派、正國會、親新系、綠色友誼連線在場外各據一方搭帳蓬，招呼各自的支持者進場投票，市議員林煒軒初次競選全代，在校門口一一拜票。

黃露慧及黃大祐姊弟也在門口拜票，有婦人穿雨衣去投票，走到校門口時不慎絆倒，膝蓋受傷，黃露慧上前慰問，幫婦人推輪椅。蔡長明提到現場沒有設醫護站；黃露慧說，以後可以改進。

市黨部主委林振誠指出，目前投票率約2成，下午可望更多人出來投票，預估投票率5成以上。