軍演恐影響雙城論壇？ 蔣萬安：維護兩岸僅存官方交流 @ChinaTimes

總統賴清德20日上任後，大陸官媒央視22日發布反台獨聲明，許多台灣藝人也先後表態，五月天主唱阿信更於演唱會說出「我們中國人」，引起軒然大波。台北市長蔣萬安表示，目前兩岸和國內朝野都有一種情緒動員的感覺，希望賴總統作為「船長」，將船開往穩定的水域，沒有良好溝通對話的機制，就沒辦法營造和平、穩定的大環境。

蔣萬安指出，兩岸之間溝通、交流非常重要，目前兩岸和國內朝野都有一種情緒動員的感覺，非常內耗，因此不管是政府、民間和兩岸間，交流都要秉持對等、尊嚴、善意和互惠的原則，就像人和人的交往要有交流和實質對話。

他喊話大陸和賴總統執政的民進黨中央政府，希望賴總統作為「船長」，可以將船開往穩定的水域，沒有良好溝通對話的機制，就沒辦法營造和平、穩定的大環境，人民也沒有辦法自由安心往來、做自己。

至於表態的藝人包含五月天、蔡依林等，若未來想在大巨蛋開唱，北市是歡迎或拒絕？蔣萬安直言，「我們是民主自由的國家，台北市更是多元開放的城市，我們怎麼可能拒絕他們演出？」

此外，台北上海雙城論壇預計於7、8月舉行，蔣萬安上次論壇中曾邀請上海市長龔正來台，但兩岸目前情勢愈趨緊張，蔣萬安強調，雙城論壇是目前唯一僅存的官方交流對話機制，如果不持續對話就沒有其他管道，兩岸愈艱困愈需要溝通交流，沒辦法維持對話交流，要營造和平穩定大環境更是不可能。