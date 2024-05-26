勞工局去年開始舉辦創業市集活動，鼓勵有意願從事微型創作創業的弱勢朋友，藉由實體的市集展售機會，可以有一展長才與實現夢想的舞台。（高市勞工局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市五一勞動節「高雄ing勞資win」系列活動壓軸場，「深愛築夢創業市集暨星空音樂會」25日在愛河之心舉辦，推出身心障礙朋友創業特色美食與文創攤位，活動也與壽山動物園合作，消費滿額送身心障礙朋友手作的聯名限量造型皮件，民眾響應熱烈。

創業市集「愛的羽翼。磚敲心門」攤位主人劉炳宏是勞工局博愛職業訓練中心委辦雕磚進階班結訓的肢體障礙學員，在訓練過程中，劉炳宏展現對雕刻工藝的藝術創作天份，經由職訓老師推薦，結合班上多位同學作品，在市集設攤展現豐富的學習成果，也希望鼓勵更多身障朋友勇於學習與創作。

來自「屏東縣身心障礙培力園區」的伙伴吳重謨亦是博愛職業訓練中心委辦木雕葫蘆雕傳承技能班的結訓學員，憑藉過人才華與不放棄的樂觀態度，在職訓期間表現優異，且不斷精進於佛像木雕及葫蘆雕刻的技術，展售時吸引民眾目光。

勞工局長周登春表示，為了讓身心障礙者或弱勢族群能有多元的就業管道，從去年開始舉辦創業市集活動，鼓勵有意願從事微型創作創業的弱勢朋友，藉由實體的市集展售機會，可以有一展長才與實現夢想的舞台，迄今共計籌辦4場次深愛市集活動。今年勞工局也將持續來舉辦，更多相關就業資源、職訓訊息與最新活動資訊，歡迎身心障礙朋友持續關注博愛職業技能訓練中心網站，或臉書小勞向前行粉絲專頁查看。

舞台區現場同時安排精彩表演及星空音樂會，邀請鐵盒子打擊樂團、屏東大學熱音社、高雄市身障輪椅舞蹈協會、身障歌手朱禹豪、小百合樂團、愛分享弦樂團、高雄市管樂團、Miracle長笛明星樂團、禾采箏樂團、高雄室內合唱團、星空鋼琴手李尚軒，帶來一連串專業精彩的演出。