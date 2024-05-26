立法委員蘇巧慧今天上午近10時在同黨籍新北市議員卓冠廷、廖宜琨、彭一書陪同下現身土城區投開票所，面對大批民眾熱情揮手致意。（柯毓庭攝）

民進黨縣市黨部主委、全國黨員代表選舉今（26）日登場，土城地區投票狀況熱絡，排隊投票的黨員大排長龍。（柯毓庭攝）

立法委員蘇巧慧拿到票後還俏皮向工作人員揮手打招呼。（柯毓庭攝）

民進黨縣市黨部主委、全國黨員代表選舉今（26）日登場，新北市黨部主委歷經前立法委員余天退選後剩立法委員蘇巧慧一人參選，但由於採同額競選，蘇需拿到相當票數始為當選。她表示，票數不管多少，每一票都是對她的期待也是責任，會珍惜、讓新北更進步。

土城地區投票狀況熱絡，排隊投票的黨員大排長龍，其中多數為長者，但也有一些年輕人。蘇巧慧今天上午近10時在同黨籍新北市議員卓冠廷、廖宜琨、彭一書陪同下現身土城區投開票所，面對大批民眾熱情揮手致意，也對於想要合影的民眾來者不拒，並排了將近半小時的隊伍投票，拿到票後還俏皮向工作人員揮手打招呼。

蘇巧慧說，今天天氣很好，非常高興看到民進黨員在重要黨職選舉日子紛紛出來踴躍投票，也有很多阿伯、阿嬸跟她說，這幾天看到立法院真的很亂他們非常的憂心，希望民進黨加油，也看到很多年輕人竟然出現在投票所，「都是代表大家對民進黨、對台灣期望，會一起加油」。

對於票數高低，蘇巧慧說，票數不管多少，「每一票都是對我的期待，也是我的責任」，會珍惜每一份選票，和同黨一起努力，讓新北更進步。