韓國男團Highlight近日宣布舉辦「LIGHTS GO ON, AGAIN」亞洲巡迴演唱會，台灣場將於7月6日在高雄流行音樂中心海音館登場，門票今(26日)11點在ibon售票網站、 7-11 ibon機台開賣，主辦單位「希林國際」表示，4000張在1分鐘內就全數完售，系統瞬間湧入2萬人次，目前售票系統正整理逾時未完成結帳之票劵，預計下午13點30半會清票完成，再次開放購買，也稱，會跟韓方討論加場的可能性。

Highlight上月終於和前東家CUBE娛樂達成協議後，取得舊團名「BEAST」商標的使用權，讓粉絲又驚又喜，本月中在首爾奧林匹克體操競技場（KSPO DOME）舉辦的演唱會上，每首BEAST時期的歌曲前奏一下，立刻讓粉絲熱淚盈匡。而他們近期在韓國勤跑校慶活動，表演片段也在網上被瘋傳，不僅可以看到身為二代團的超強唱跳實力，儘管不少已是10多年前推出的歌曲，不過因為首首都是刻在大家心中的經典歌曲，台下觀眾依舊都能跟著一起大聲喊出應援口號，場面十分壯觀。

日前Highlight也錄製影片提前和台灣粉絲打招呼，雖然去年2月有來台舉辦FANCON，但距離上次全員來台舉辦演唱會已是2018年，李起光說「時隔6年再次帶著演唱會去找你們，也是久違地用BEAST的身份與大家相見，我們真的都非常期待」，孫東雲更小秀中文喊「我們高流見」。