新北市雙溪區虎豹潭2021年10月因溪水暴漲而釀6人喪命，其中死者鍾姓學員的家屬認為案發地點並未設置警告標示、廣播系統等注意事項，憤而向新北市政府提起國賠。法官審理，判處市政府應賠償264萬餘元，全案仍可上訴。

判決指出，蘇女於2021年10月16日帶隊「大方自然體驗營」31人前往虎豹潭，期間卻遭遇大雨，一行人通過梳子壩時，2名大人、4名小孩遭湍急溪水沖走。新北市消防局獲報後，隨即派遣大批警消進行救援，但仍有6人不幸被暴漲溪水沖走。

2021年6月，基隆地檢署主張，蘇女於路程中見雨勢漸大、溪水漸漲時，「曾有數次阻止憾事發生之機會，卻過晚撤退」，且無專業人員走在最前方進行引導，最終導致6條人命枉死，依過失致死罪將其起訴。蘇女坦承犯行，遭判2年有期徒刑，緩刑5年。

死者鍾姓學員的母親、妻子及其二女申請國賠，並稱市府雖對外開放雙溪區虎豹潭，但卻未在周邊設置廣播系統，又或「提醒民眾溪水暴漲時切勿渡溪」警告標示等注意事項，導致鍾男喪命於此，顯未善盡場域管理責任。

新北市政府表示，原先並未將虎豹潭梳子壩列於准許行走的登山步道範圍，且該處本就不容許遊客通過，因此並無設置相關警告標語，否則反將讓遊客陷入究竟是否能夠通行梳子壩的困惑。

不過法官審理時，認為新北市政府雖然開放梳⼦壩提供居⺠、遊客通行，卻未於其周邊設置「山洪爆發前兆，切勿過溪」相關之警告標示、 廣播系統，以及落水所需之救生設備等，顯見管理疏失，應依國家賠償法規定負損害賠償責任，判決國賠264萬元。