第77屆世界衛生大會（WHA）27日登場，台灣尚未收到邀請函。美國在台協會( AIT)今天再度重申，邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會是至關重要的一步，有助於落實世界衛生組織「人人享有健康」的目標。 「讓我們站在一起，齊聲呼籲世界衛生組織邀請台灣參加世衛大會」。

繼日前發布新聞稿表態支持台灣參與，AIT今天再度透過臉書列舉台灣參與WHA的重要性指出，台灣參加世界衛生大會既能幫助世衛組織，也對世界有益。台灣對COVID-19的應對、對抗伊波拉病毒的努力，還有樂於共享專業的精神就是最好的例證。

AIT認為，台灣有優異的公衛專業，有民主治理的經驗，是STEM領域的領銜者，還有強健蓬勃的經濟，出眾的能力和方法能為世界衛生大會的討論帶來非常寶貴的貢獻 ；台灣透過「全球合作暨訓練架構」分享其專業知識和能力，就衛生議題等全球共同面臨的挑戰做出貢獻。

AIT強調，邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會是至關重要的一步，有助於落實世界衛生組織「人人享有健康」的目標。 台灣持續被排除在世界衛生大會之外，有違共同參與、彼此合作的精神，也有損大家的安全──在公衛與安全的議題上合作包容是世界的要求，也是迫切的需要。

AIT也向國際間喊話表示，「讓我們站在一起，齊聲呼籲世界衛生組織邀請台灣參加世衛大會」。