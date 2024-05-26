「2024夏戀礁溪、礁心一夏」將匯聚「無人機光雕秀」、「東方藝術團」、「即將成真火舞團」與「比利時托爾劇院」，帶來精采聲光饗宴。（礁溪鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「2024夏戀礁溪、礁心一夏」將匯聚「無人機光雕秀」、「東方藝術團」、「即將成真火舞團」與「比利時托爾劇院」，帶來精采聲光饗宴。（礁溪鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「2024夏戀礁溪、礁心一夏」將匯聚「無人機光雕秀」、「東方藝術團」、「即將成真火舞團」與「比利時托爾劇院」，帶來精采聲光饗宴。（礁溪鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為迎接暑假，宜蘭縣礁溪鄉公所全新打造「2024夏戀礁溪、礁心一夏」國際藝術盛會，7月6日晚上7時在礁溪國小操場絢爛登場，將匯聚「無人機光雕秀」、「東方藝術團」、「即將成真火舞團」與「比利時托爾劇院」，帶來精采聲光饗宴；鄉長張永德表示，希望讓遊客在月夜星空下，打開一扇通往世界的藝術之窗。

公所指出，該活動自去年成功辦理以來，深獲全國各界熱烈關注與激賞，不僅讓人們感受到溫泉鄉的獨特魅力，更帶動當地經濟蓬勃發展，遂主辦單位今年推出更多創新元素，由「國際藝術劇院」與「台灣特色團體」，以舞蹈、馬戲、聲光等豐富多元型態演出，讓全國民眾感受前所未有的震撼體驗。

當天晚上率先登場的為「無人機光雕秀」，由200多架無人機飛出6組具有礁溪溫泉意象的圖樣，盡興揮灑夜幕星空與翠綠地景；另以台灣傳統民俗技術文化為根，融合現代西方劇場舞蹈的「東方藝術團」，也再度應邀以其富有實驗性的演繹方式重新詮釋舞蹈藝術，呈現了一場充滿創新和台灣舞蹈藝術的視覺盛宴。

接續將由兩位全國火舞比賽冠軍舞者郭彥甫與甫獲法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅所共同創立台灣最強的火舞團隊「即將成真火舞團」，透過炙熱火焰、肢體舞蹈藝術與磅礡驚艷的藝術魅力，帶來前所未有的視覺震撼和感官享受。

今年公所特別邀請曾在2012年英國倫敦奧運開幕的團隊「比利時托爾劇院」絢麗登場，他們將以獨特的魅力和震撼力引爆高空震撼浪漫秀，引人入勝的戲劇化演出，帶領大家穿梭在國際藝術的時空隧道，掀開夏戀礁溪最高潮。

張永德表示，藉由「夏戀礁溪、礁心一夏」的活動，增添礁溪溫泉「健康、休閒、養生」豐富新內涵外，輔以國際藝術思維包裝，將「溫泉勝地、接軌國際」的礁溪文化藝術、活力風貌展現於國際。