中天綜合台《同學來了》明（27）日晚間9點播出「演藝圈之最名單大爆料！藝人公認！最受不了他這樣」主題。王少偉覺得自己太好相處，才常常被後輩騎到頭上：「我們那個節目是出了名的沒在敬老尊賢，我看到他們把郭哥（郭子乾）倒插在水桶之後，就知道講資歷是沒有用的。」而他也時常攬下後輩不想做的事：「有個關卡的軟墊上面鋪滿了油非常危險，沒人想要去，就一直推說『少偉哥是體保生，一定會過關』，但我摔得狗吃屎也沒人放過我，我挑戰3次，半條命都沒了。」

花花很自豪把團隊成員照顧得無微不至：「我非常善良，有事情我都會第一個衝過去幫忙，而且我也會隨身帶很多藥，有人需要都會來跟我拿。」甚至連張立東都曾和她求救過：「他把我當成皮膚科醫生，有一次我們錄影在外面住，他打給我說『可以來我房間幫我嗎？』，我一進去，他就把褲子脫下來說『我屁股長了青春痘，你可以幫我擠嗎？』。」花花則接著說：「但因為他的屁股真的長太醜，所以我就跑了。」

張立東在《同學來了》爆風田的料。（中天提供）

風田則被張立東爆料對六月（蔡君茹）有過非分之想：「他很誇張，有一次在李易哥家聚會，他們家有很高級的按摩椅，還可以連藍牙播音樂，他在上面坐了好久，大概1小時後，他起來去廁所，結果換我坐上去的時候，按摩椅突然發出聲音。」張立東接著說：「他藍牙沒關，他跑去廁所看A片，到底怎麼會有人去別人家看A片！六月姊跟大家都很尷尬，因為小孩都在。」而風田的回應竟是：「六月姐很漂亮。」瞬間引爆全場怒火，阿Ken更直言：「你去人家家，對人家老婆有非分之想，誰還敢叫你去。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。