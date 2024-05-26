民進黨縣市黨部主委、全國黨員代表改選26日登場，屏東縣黨員有1萬5786人，將從25名黨員中選出21席全國黨代表。（謝佳潾攝）

民進黨縣市黨部主委、全國黨員代表改選26日登場，屏東縣黨部主委由現任主委羅平道同額競選連任，而有25名黨員競選21席全國黨代表，當中不乏現任議員、鄉鎮長，但最受矚目的莫過於蘇震清之妻廖靖汝，蘇震清之子蘇孟淳日前正式遭民進黨開除黨籍，而今其妻競選黨代表，地方掀起討論。

依民進黨屏東縣黨部第20屆主任委員暨第21屆全國黨代表選舉公報指出，屏東縣黨部主任委員候選人只有1人，即現任主委羅平道，而全國黨代表候選人有25人，將從中選出21人，屏東縣黨員則有1萬5786人。

而25名全國黨代表候選人分別為黃啟禎、方一祥、徐國銘、方文正、張維倫、潘芳泉、蔣肇峰、李世斌、鄭鈺宸、許慧玲、利八魁、藍聰信、李漢鐘、邱佳娟、張舉文、黃建溢、廖靖汝、梁育慈、李建華、李秀琴、吳志江、鄭慶堂、鍾國雄、陳文弘、許展維，當中不乏有議員、鄉鎮長、農漁會總幹事，但最受矚目的莫過於蘇震清之妻廖靖汝。

蘇震清之子蘇孟淳在2024立委選舉期間退黨參選、造成泛綠分裂，日前以違紀黨員身分正式遭民進黨除名、開除黨籍，而今蘇震清又派其妻參選民進黨全國黨代表，地方政壇人士指出，足見蘇震清仍不放棄蘇家在政治這條路上的耕耘，想盡辦法欲起死回生。

廖靖汝在選舉公報上的學經歷很簡單，只有「世新大學」這一敘述，而政見則提出3點，有深耕基層推動黨務、重視地方婦女黨員、培育青年參政等。