女星林舒語在綜藝節目《大學生了沒》以「梨兒」身分出道，之後在多部偶像劇中亮相。2015年她嫁給圈外老公吳則蒲後，育有3個兒子；但這過程中她曾經歷2次流產，其中一次進行流產手術前一天，老公竟跑出去續攤喝酒，讓她氣得挺著孕肚離家出走。

林舒語老公日前在節目《11點熱吵店》中坦言，兩人結婚時因為太年輕，其實沒有準備好，所以一直都有蠻多爭執的，而且林舒語意生氣就會搞失蹤。其中一次兩人大吵後，她竟直接甩門離開「那時候大概半夜1、2點， 她那時候大肚子， 那天我也找了好幾個小時，後來就屢試不爽」。

對此，林舒語還原當天的情況：「1月1號當天，約了所有的朋友來家裡，然後全部的朋友就是開開心心在吃飯」。結果吃完飯後，老公因朋友的一封簡訊，「告訴他說有一個是4萬塊的酒，他就去了」。讓隔天要做引產手術的她氣憤直呼，「這個我能不離家出走嗎？」

影片嵌入自11點熱吵店YT（自40:26）

然而，一番話讓來賓聽了直搖頭「這樣不行」、「這個挺不下去」，主持人沈玉琳也忍不住虧「感覺好像在慶祝什麼事」Melody則好奇問林舒語老公「你不知道1月2號有手術這個事情嗎」，見對方露出尷尬笑容，無奈直言：「這個沒有辦法，你應該要在家裡陪老婆的」。

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