力挺國會改革！提過去法案唸完直送二、三讀 蔣萬安批民進黨「別雙標」 @ChinaTimes

立院審查國會改革法案，多個公民團體集結民眾湧入青島東路抗議。台北市長蔣萬安表示，他支持國會改革，是為強化國會監督力量，讓人民選出的國會對行政部門發揮監督，依程序、依規定確保人民知的權利。而對於陳抗民眾，尊重人民表達不同意見和立場，警局部署依照現場狀況和需求機動性，確保集會、訴求過程平和順利。

蔣萬安說，他支持國會改革，內容上過去立院包含民進黨團也有類似提案；以程序來看，以往很多重要法案包含政府總預算案，沒有經過委員會發言討論，用1分鐘念完法條，就送到院會二三讀。若以一致標準不要雙標看待，各黨團應該很清楚國會改革法案該怎麼進行。

他強調，國會改革最重要是對於人民希望知道、公開透明的事項，在國會依程序、依規定，確保人民知的權利。

而蔣萬安擔任立委時，也多次與時任行政院長蘇貞昌爭吵，對於蘇貞昌最有印象的嗆辣發言，蔣萬安則說，「不念舊惡，怨是用希」，政治人物應該要超越個人的好惡，永遠以人民利益優為先，對國會改革表達支持，是為強化國會監督力量，讓人民選出的國會對行政部門發揮監督。

他指出，針對陳抗民眾，只要依法律規定、既定程序申請路權等，當然保障人民集會結社的權力，也尊重民眾表達不同意見和立場，警局部署依照現場狀況和需求機動性，確保集會、訴求過程平和順利，以及參與民眾的人身安全，北捷也因應人數加開班次調整，向第一線及北捷同仁表達感謝。

此外，賴清德總統也透過臉書「聲援」並感謝抗爭群眾，認為這是公民理性發聲，青年展現力量，是台灣的民主價值。蔣萬安則喊話，新政府剛上任，期許新政府傾聽民意、貼近基層、照顧民生，才能讓政務推動順利、回應民意。

另，也傳出民眾揚言罷免國民黨立委，蔣萬安說，就依照《公職人員選舉罷免法》相關規定進行，但據他了解，就職未滿1年不能罷免。