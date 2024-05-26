高雄市鳥松區日前凌晨一名男子騎乘普重機車違規未戴安全帽，見到員警甚至閃躲停路邊換後座女友騎車，仁武警方發現上前攔查，過程中騎士許男趁隙離開現場，員警追回後女友怒吼痛斥許男坦承酒駕，經實施酒測值超標，全案訊後依公共危險罪嫌送辦。

前天凌晨2時許，仁武分局仁美派出所所長曾啓智、警員曾建華巡邏行經鳥松區神農路與美庄路口，發現24歲許姓男子騎乘普重機車載21歲陳姓女友違規且未戴安全帽，見到警察巡邏就路邊停車換人駕駛，警方上前攔停盤查，先將無照駕駛的陳女製單舉發，許男竟趁隙無聲無息地往一旁小巷走去，員警眼尖發現上前將其逮回現場。

許姓男子回現場一度不肯承認酒駕，把駕駛行為全推給沒駕照的女友，此時女友陳女實在看不下去大聲怒斥：「你就趕快承認啦！」許男見狀，最終才坦承酒後駕車行為，經實施酒測，酒測值達0.45毫克，全案訊後依公共危險罪嫌移送偵辦。

仁武分局呼籲，飲宴餐敘後可善用計程車代駕服務或搭乘大眾運輸工具，以免發生憾事。現今法律對酒駕汽車所有人、同車乘客皆有連坐處罰規定，提醒同車乘客應監督駕駛，切勿縱容其酒駕。

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