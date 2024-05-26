民眾黨立委麥玉珍、市議員陳清龍、江和樹聯合服務處26日揭牌成立，台中市長盧秀燕親自出席，與民眾黨主席柯文哲同框。（陳淑娥攝）

民眾黨立委麥玉珍、市議員陳清龍、江和樹聯合服務處26日揭牌成立，台中市長盧秀燕親自出席，與民眾黨主席柯文哲同框。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕與民眾黨主席柯文哲同框咬耳朵，外界解讀為再續藍白合。（陳淑娥攝）

民眾黨立委麥玉珍與市議員陳清龍、江和樹聯合服務處26日揭牌成立，台中市長盧秀燕親自出席恭賀，不但與民眾黨主席柯文哲同框，更一起完成擘劃市政藍圖拼圖，外界解讀延續「藍白合」。對此，柯文哲表示，大部分議題都可以合作，除非是故意挑起爭議，但會有衝突的真的不多；盧秀燕則說團結力量大，身為市長樂見服務據點成立。

今日活動未開始，柯文哲即率先抵達，盧秀燕後腳跟著到來，並主動上前與柯握手，兩人不僅相見歡，還上台攜手完成台中市建設藍圖拼圖，也引發外界聯想再續「藍白合」；除了柯、盧外，白委黃珊珊、黃國昌，藍委楊瓊瓔、廖偉翔與市議員劉士州也出席同賀。

盧秀燕致詞時表示，俗話說團結力量大，特別感謝立委麥玉珍跟兩位市議員成立聯合服務處，未來他們在台中的服務工作一定會做得更好，身為市長非常樂見；盧說台中是六都第二大城市，新住民有6.3萬人、占4％左右，有新住民專屬的服務據點，可以讓他們得到更多照顧，這是她今天親自出席的原因。

柯文哲指出，成立聯合服務處，是希望能從中央到地方建立一連串服務，以後要拜託盧秀燕多幫忙。

媒體詢問盧秀燕與藍委出席，是否代表延續藍白合？柯文哲表示，民眾黨是有主體性的政黨，很多事情可以合作就合作，需要競爭、必須對抗就對抗，還是按照原則做事，有利民生的事情，大部分議題都可以合作，除非是要故意挑起爭議，但其實會引起衝突的東西真的不多。