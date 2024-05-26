新加坡航空（Singapore Airlines）SQ321波音客機21日遇上極強烈亂流，釀成1名乘客死亡、逾70人受傷，首批上機治療的泰國醫療團隊回憶，當天被要求在20分鐘內做好準備，上機後還不認為情形有多糟，但愈往機艙後方走，發現機艙受損的情形愈趨嚴重，傷患也更多，讓團隊坦言是12年來面臨的最大挑戰。

新加坡《新明日報》、《聯合早報》報導，新加坡航空SQ321客機21日下午在緬甸上空遭遇極強烈亂流，引發艙內嚴重傷勢後迫降泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport），隸屬於機場醫療團隊的維詹婭醫生受訪表示，那是機場醫療團隊12年來所面臨的最大挑戰，也是蘇凡納布機場第一次處理如此緊急、規模如此龐大的航空事故。

新加坡航空（Singapore Airlines）SQ321波音客機21日遇上極強烈亂流，釀成1人死亡、逾70人受傷，泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）出動大批醫護人員到場治療。

她回憶，新航客機提出緊急醫療援助後，團隊被告知要在20分鐘內籌備完成醫護人員、設備及應急方案，當時團隊醫生們都懷疑新航通報的傷患人數是不是錯了，因為數量之多，需要調動非常多資源，但是團隊只有20分鐘可以準備。

維詹婭也是第一批進入機艙治療的醫師，她說機艙前方沒有看到損壞跡象，只有散落滿地的物品，走到機艙中段時，毀損的情形才愈來愈明顯，機艙尾端的毀損情形最嚴重，該區域的傷患也最多。

原先對傷患人數有所懷疑的維詹婭，此時也向機場高層確認要啟動大規模緊急事故行動計畫，將醫療團隊、醫院、消防隊等資源立即調派至客機旁待命。

不過薇詹婭也回憶，或許是乘客們還未從可怕經歷的震驚中回神，當時機艙內氣氛平靜，乘客看到救難人員時並沒有大聲喊叫，反而是積極配合、協助開路，讓醫生優先治療更嚴重的傷患。

薇詹婭也提及，原本從機場到醫院要30分鐘，當天因為有警察開路，救護車到醫院只耗時15分鐘。

新加坡航空昨（25）日晚間表示，截至晚間8時30分，SQ321客機仍有53名乘客及1名機組員留滯曼谷，當中43名乘客及該名機組員正在醫院接受治療。該班客機原本載有211名乘客、18名機組員。