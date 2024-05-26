很多人自認吃得很養生，卻是「滿滿地雷」。營養師夏子雯分享一名55歲女子，有重度脂肪肝、腎結石，且血糖與體脂都偏高，她分析女子飲食，雖然早餐吃素，但是有油條、柳橙汁等充斥著油與糖的食物，而飯後馬上吃水果與吃雞皮、豬皮想保健的習慣，更是不利血糖控制，與加速脂肪肝與體脂的形成。

夏子雯在臉書粉專PO文指，這名55歲女子，血糖偏高好一陣子，加上有重度脂肪肝與腎結石，她詢問對方飲食內容，女子稱早餐是吃素，多吃水煮蛋加無糖豆漿，偶爾會吃鹹豆漿加油條，或速食店的蔬菜滿福堡加炸薯餅加柳橙汁。

至於午餐，夏子雯說，女子稱常吃魚排便當，會吃完1碗飯，或是吃鐵板燒，飯後馬上吃水果，平時不吃點心，若公司有叫點心，會是炸雞排，晚餐較清淡，吃自助餐，飯4分之1碗加蔬菜2樣加沒有蒜泥的白肉，另加筍片湯加水果，還會喝洛神花乾的茶飲。

另外，女子也向夏子雯指，因腳有骨折，會吃較多的雞皮雞爪豬皮、燉雞湯，或喝白木耳飲，來補充膠原蛋白，希望快快修復骨頭，「自己其實吃得蠻清淡的、很健康。」

夏子雯說，在她看來，女子的飲食內容根本是「滿滿地雷」，她建議女子若想改善血糖、重度脂肪肝、體脂過高的狀況，建議早上鹹豆漿配的油條，改成煎荷包蛋比較好，速食店的蔬菜滿福堡可吃，飲料可改喝無糖茶飲或黑咖啡，而不是滿滿糖分的柳橙汁，想吃薯餅自己在家用氣炸鍋炸。

夏子雯說，洛神花乾的茶飲甜甜的，跟柳橙汁的概念一樣，建議改喝白開水加純無糖的茶飲，午餐外食的纖維通常不夠，可買膳食纖維粉來補充，能穩定餐後血糖，另飯後也不要馬上吃水果。

夏子雯說，女子晚餐的地雷是蒜泥白肉片，因都是肥肥的油花，想吃膠原蛋白，補充膠原蛋白粉CP值最高，不過，因晚餐飯量很少，接著吃水果就OK。

夏子雯並建議女子別一直吃雞皮、豬皮，膠原蛋白都還沒補到，盡量吃到飽和脂肪和膽固醇，可能生成惡化脂肪肝，也會對飯後血糖有影響，而且白木耳沒有膠原蛋白。

夏子雯說，當發現有脂肪肝，只要未惡化到肝硬化的程度，和血糖偏高一樣，都能透過飲食、運動、生活改變，有機會逆轉的，定期回診醫師營養師、抽血追蹤及腹部超音波檢查，都有助恢復健康。