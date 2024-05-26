荷蘭廣播聯盟記者去年底前來台南採訪市長黃偉哲，以及當時正在台南參加耶誕跨年活動的荷蘭籍歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）之後，此次訪問於今年5月初在NOS 1廣播電台節目中播出。市府指出，在台南400之際，能夠將台南與荷蘭間400年前建立起的歷史連結介紹給荷蘭民眾，別具意義。

市府表示，廣播中介紹400年前荷蘭聯合東印度公司在台南開展貿易與殖民，以及後續跟台南產生的歷史深厚連結；黃偉哲則舉如今高科技廠荷蘭商艾斯摩爾（ASML）也在台南投資為例，說明過去台南跟荷蘭有歷史淵源，未來則希望能發展更多合作關係。

黃偉哲認為，很高興能在台南400時，向荷蘭的朋友介紹台南和台灣。在大航海時代，頻繁的國際貿易，促成台灣出現在世界舞台的重要軌跡上，進而接觸世界、接軌國際，台南就在這段歷史中跟荷蘭相遇；400年後不管台灣人或荷蘭人，能夠認識這段雙方共同的歷史，從而產生自己的思考，都是深具價值的，這也是台南400想要傳達的精神。

值得一提的是，來自荷蘭的美聲歌手馬丁賀肯斯當時正在台南參與耶誕跨年活動，對於在異鄉以母語接受母國廣播的專訪，他也難掩興奮，並在訪談中獻唱〈月亮代表我的心〉，還講述對台南的喜愛。