移民署移民行政特考班第12期受訓學員中張剛耀精通泰語，曾任職卡達航空4年，帥氣的外表受人矚目，日前到移民署北區事務大隊台北市服務站實習，親切有熱誠的服務也讓人「心裏暖暖的」，受到他協助的民眾都說「讚」！

張剛耀畢業於國立彰化師範大學英語系，2017年錄取卡達航空，他飛遍了70多個國家、100多個城市，並服務來自世界各地的旅客，擔任空服員期間結識許多泰國籍的機組員，引起他學習泰語的興趣及動力。

目前為移民署移民行政特考班第12期受訓學員的張剛耀希望，未來也能夠發揮自己的泰語專長，為來台的外國人士及新住民提供暖心的服務。（移民署提供）

張在疫情期間重新思考自己的未來，空服員生涯除了體驗世界各地不同的風俗民情，也學習到與不同文化背景的人們溝通，更重要的是了解自己是喜歡與人相處的，成為報考國家移民行政特考的原因，希望可以繼續從事服務外國人的工作。

張剛耀說，這次到台北市服務站實習的收穫很多，跟著學長姐協助民眾填寫申請表時，也遇到幾位來自泰國的新住民，雖然與之前擔任空服員時的服務模式不同，但其服務熱忱都是一樣的，他感受到可以運用所長為身處他鄉的新住民提供協助也是很有成就感，未來希望也能夠發揮自己的泰語專長，為來台的外國人士及新住民提供暖心的服務。