【全程字幕】飛官寧賠300萬也要退伍？ 王鴻薇曝內幕籲賴清德：請懸崖勒馬 @ChinaTimes

新任總統賴清德520才剛上任，解放軍馬上展開環台軍演，一名匿名戰機飛官發文「給總統的一封公開信」表示，今年隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走。國民黨立委王鴻薇指出，賴清德選前承諾自己有能力維持兩岸關係，台灣不會發生戰爭，請賴清德懸崖勒馬。

近期有2名自稱飛官的網友在網路上分別發出公開信，內容點名賴清德，直指空軍「操到爆」，今年許多隊內飛官報退，甚有年輕飛官寧願賠300萬也要走，賴總統只會喊話對岸，喊抗中保台，完全沒想過基層的感受，更直言再這樣下去空軍遲早會垮掉。

王鴻薇表示，賴清德在5月20日發布新兩國論述，兩岸情勢急遽升高，現在連台灣藝人都因為表態問題遭到網友出征，不只藝人，現在連一線飛官也開始拉警報。有兩名飛官寫公開信給賴清德，說旁身邊許多同袍很多人寧可賠300萬也要提前退伍，因為他們覺得沒辦法保護家人，「賴清德你還不該懸崖勒馬？」

王鴻薇指出，賴清德在選前承諾，台灣以後不會發生戰爭，自己有能力維持兩岸關係，難道全都是謊言、騙？請賴清德兌現自己的支票，別讓大家覺得選舉時的兩岸論述又變成一張芭樂票。

此外，網路上現在流傳一份「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」，王鴻薇對此表示，立委就職不滿一年，就出現針對國民黨立委而來的罷免名單，明顯是政黨在操作對立，呼籲、警告民進黨別再玩小動作，綠營只因在立法院居少數，比人頭無法贏過對手，就要發動罷免，這種作為就是選舉不服輸的奧步。