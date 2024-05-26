高雄市教育局「高雄教育節-第三屆技高土建、設計、餐旅聯合成果展」，即日起至6月7日在Pinway駁二八號倉庫舉行，活動給合5所科科大學與14所技術型高中，共同展示各校在土木建築、設計與餐旅領域的精彩成果，歡迎民眾到場參觀與體驗。

高雄教育節第三屆技高土建、設計、餐旅聯合成果展 即日至6/7在駁二登場（圖片來源：高雄市教育局提供）

高雄市教育局局長謝文斌表示，高雄市高度重視技職教育的發展，致力於培養符合產業需求的技術人才。這次成果展不僅展示了學生們扎實的學習成果，更突顯新興科技的應用，體現教育與時俱進的理念，此次透過各校聯合參展，能讓社會大眾更了解技職教育，激發更多年輕人投身於各個領域，為產業發展注入新的動力。

雄教育節第三屆技高土建、設計、餐旅聯合成果展 即日至6/7在駁二登場（圖片來源：高雄市教育局提供）

此次靜態展覽分為設計、土建、餐旅三大部分。設計群由7所學校參展，共設置24個展櫃；土木建築群有7所學校，設置17個展櫃；餐旅群則有2所學校，設置4個展櫃。另外，大專校院共有6所學校參與，設置11個展櫃。

展覽期間，現場設有職人體驗區，提供木車筆、樂土模型、書桌椅微模型、木皮版等9項體驗課程，讓參觀者親身感受技術的魅力，共安排19場次的體驗活動。此外，成功大學營建系將現場展示機器手臂，展示科技進步帶來的無限可能。

這次的佈展由高雄高工蕭人傑老師、海青工商周筱盈和陳瀅如老師共同設計，展覽現場佈置採分區串連的概念，將設計群參展校科依三大類型：平面設計、立體設計、空間設計來分區展示，呈現設計群科各自在技職教育中的多元樣貌。土建群參展校科則在工業理想之中，注入更多建築設計與人文元素，擺脫以往「做工的人」藍領印象。參展的大專院校則串起「設計/土建」的橋樑，讓參觀者能藉由觀展而瞭解技職教育向上延展發展後的更多樣貌。

全國專題競賽優異作品也在這一次的參展中。其中有一組由海青工商展出的作品「鯨豔」，是學生運用巧思將紙雕融入鯨魚生態保育的議題，製作出精美的夜燈。另一組「畜畜有武功」，學生表示是以12生肖的逗趣角色，結合各行各業的社畜來表現社會現象，也能調劑一下苦悶的上班族。

此次展覽不僅是高雄市教育界的一次盛事，更是技職教育成果的集中展示，透過各式展示與體驗活動，參觀者將能深入了解技術的應用與未來的發展趨勢，期待能吸引更多學生投身技職教育，共同推動高雄市的教育發展，也歡迎民眾到場參觀與體驗。