歌手謝和弦和第二任妻陳緗妮，遭前妻Keanna提告侵害配偶權，夫妻倆日前在律師陪同下，捧著134萬現金前往新北地方法院還錢；不過前妻Keanna並未現身，改由律師及好友代收。沒想到事件才剛告一個段落，謝和弦昨(25日)深夜又突然發文懸賞52萬，要求網友找出某位詛咒女兒的酸民。

謝和弦在社群公開一張臉書截圖，只見某酸民留言：「永遠改不了的事實，永遠的標籤，以後女兒會遇到像謝爸一樣搞外遇的渣男，缃媽一樣破壞她家庭的小三」，其他網友看不下去，紛紛留言譴責：「沒必要去詛咒小孩吧」、「腦殘無藥可醫，造口業之人必將自食其果」。

謝和弦曬出網友詛咒女兒的留言截圖。（圖／謝和弦 R-chord (阿扣) 臉書）

而這樣詛咒女兒的言論，更徹底惹火了謝和弦，他直接祭出懸賞文，只見他寫道：「有沒有各路英雄好漢想賺點外快，找出這位仁兄我出10萬元，地下秩序漢堡解決我出420000元，感恩哈們，請聯繫我本人謝和弦」。謝和弦文中所謂的「地下秩序」就是黑道的意思，而「漢堡」則是當年連千毅直播間有網友去亂，結果被連千毅私底下動用關係抓出來「請」那位網友直播吃漢堡。

有網友留言照片遭盜用，因此遭到肉搜。（圖／謝和弦 R-chord (阿扣) 臉書）

謝和弦的懸賞文，還意外釣出網紅鳳梨詢問：「需要我嗎？」不過後來發現這個帳號，也疑似是盜用別人照片，因為照片本尊急喊：「哥，他盜用我的照片⋯⋯半夜兩點被電話吵醒說我要被肉搜」。對此，謝和弦立刻回覆：「辛苦你了，沒事啦！還是找得到本人，再看看他長多醜，哈們。」

不過還是有理性網友要謝和弦冷靜，「這就是不了解事實又愛嘴的網路酸民，扣哥冷靜點，不值得」、「別跟網酸鬥嘴」、「冷靜冷靜，為了老婆小孩著想」、「你中計了，人家就是想要被你揍一揍領醫藥費」。