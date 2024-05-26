墾丁大街常傳出遊客遭攤商坑殺的爭議，衍生出「墾丁化」的名詞，形容民眾被當盤子的亂象，一名男子昨（25）日到新竹北埔，買到一個120元的黑糖糕，和同條街其他攤商1個40元相比，整整貴了3倍，他怒轟「新竹北埔是不是也要墾丁化了？」貼文掀起熱議，釣出不少才去過北埔的網友，不少人表示男子買的是真材實料，份量也較大，價格當然高，也有在地人說不會買1個40元的。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》指出，他到新竹北埔想買黑糖糕，由於攤商沒有價目表，問老闆多少錢，也不見對方正面回應，僅問他要不要切，切好後老闆向他表示一個120元。

原PO瞬間傻眼，直呼「新竹北埔是不是也要墾丁化了？」他表示,北埔老街其他攤商黑糖糕1個賣40元、3個100元，強調不是吃不起，但同一條街相同的東西貴3倍實在很扯。

貼文曝光，不少去過北埔買黑糖糕的網友表示，北埔很多3個100的黑糖糕攤販，通常是沒有加料、份量較小，原PO買的大又有料，價格當然比較高；也有在地人直言，不會買3個100元的，但並沒有說原因。