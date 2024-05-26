金防部二膽守備隊巡查人員昨（25）日清晨在碼頭邊，發現一只膠帶綑綁的紙盒，立即循通報系統回報。經檢視內裝紙張，以簡體字印製政治口號，品質粗陋；金防部研判該物係由無人機自視距範圍外投擲，目的在引發外界關注，藉製造話題，增加網路社群流量，為典型認知操作伎倆。

金防部強調，防區已完備重要設施及陣地偽裝，對於類似騷擾挑釁行為，依自我防衛原則，視威脅程度採取適當反制，不會隨之起舞。