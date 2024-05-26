壹電視33歲美女主播何織羽，有著甜美外型、高䠷身材，在社群上有著超高人氣。才貌雙全的她，日前在臉書上開心宣布：「將要成為台大碩士了！」

何織羽在臉書上面寫下，「我將要成為台大碩士了！今天來到台大的畢業典禮參加撥穗儀式，真的是百感交集！」2年來的研究生時光，對她而言相當的珍貴，「回想起這2年，跟著小夥伴們隔天凌晨4點起床上班。睡眠時間幾乎每天不到4個小時XD。台大PMBA的課程不只在台北，有時還得大清早趕高鐵到新竹，追趕跑跳碰的日子真的很令人懷念。」

主播何織羽參加畢業典禮。（圖/翻攝自何織羽臉書）

她也感謝公司支持她念書，讓她能順利的修習學業，也感謝家人朋友的不斷鼓勵，讓她能夠抵達終點。她也透露論文已經初步完成，剩最後的校訂以及7月的口試，「到時畢業證書就能到手啦！」

何織羽的親友與主播好友群，也都出席畢業典禮送上祝福，華航總經理高星潢也有參與，何織羽透露：「他是媽媽的朋友，前些日子才『相認』，」何織羽也分享這個溫馨的故事：「有一天，我們主跑交通線的記者拿總經理的名片給我，說我出生的時候還有去看過我、我小時候很常跟我玩，希望能聯絡上我，當時原本以為總經理認錯人了，沒想到後來媒體餐敘上，他在我朋友面前直接講出我媽媽的名字，這才『認親成功』！」