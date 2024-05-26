有網友日前在臉書社團PO文爆料，在新北市新莊新泰路的某火鍋店用餐時，竟發現火鍋內有「蛞蝓」，網友指出，餐廳事後有換一鍋新的，但還是感到不舒服。對此，新北市衛生局表示，26日將派員前往店內稽查並令其限期改善。

一名蔡姓網友近日PO出火鍋有蛞蝓的影片並撰文寫道：「竟然在鍋子裡看到一隻活跳跳的蛞蝓，點火剎那，扭動牠滑嫩的身體，姊姊臉都綠了」，網友當下立即向店家反映，店家換一鍋新的給他們，不過該網友說「姊姊吃的很害怕，還是勇敢的吃完了」。

對此，衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦26日表示，今天衛生稽查科會派員到店內了解，並依據食品良好衛生規範準則進行查核，針對場所作業環境、人員衛生及病媒防制加強查核，倘有不符規定處，將依食安法第44條規定，命業者限期改正，後續會再進行複查，如果經複查後還是有一樣的缺失，就會依法開罰，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。