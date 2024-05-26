第77屆世界衛生大會（WHA）27日登場，台灣已連續8年未收到邀請函。副總統蕭美琴今天向支持臺灣有意義參與的國家和代表示感謝，強調任何人都不應被排除在外，臺灣願意且有能力成為全球衛生體系的一部分，呼籲各國繼續支持臺灣在醫學和衛生領域的國際參與。

蕭美琴副總統今天上午出席「2024 AMWC Asia-TDAC臺灣皮膚科醫學會春季學術研討會」開幕活動，由於大陸擴大軍演，近日台灣藝人也紛紛表態承認自己是中國人，現場媒體喊話要了解蕭美琴的看法，不過蕭美琴僅微笑的匆匆走過，並未回應。

蕭美琴全程以英文致詞表示，看到今天現場每位與會朋友在醫療領域的專注與投入，讓她更加相信，臺灣可以為國際醫學進步做出積極的貢獻。

臺灣皮膚科春季會暨美容醫學學術研討會今年已邁入第11屆。她說，這不僅是臺灣皮膚科及美容醫學界的年度盛事，也是在醫療新知、技術提升和健康維護實踐等領域，互動交流與經驗分享的重要場域。今年議程非常豐富，不但有許多國內外頂尖專家學者分享經驗，還有現場示範教學和多元的教育課程，提升國內外皮膚醫學的水準。

參與這次活動的協會很多，包含皮膚科醫學會、美容外科醫學會及亞洲色素細胞研究學會(ASPCR)等。蕭美琴指出，透過這次研討會，各協會專家不但能相互學習，也有助皮膚相關領域醫療專業知識的跨域合作及整合。除了皮膚病症等醫學科學，也包含許多人關注的皮膚美學實踐、抗衰老醫學及整體護理等領域。

此次研討會舉辦多個講座主題激盪彼此的想法與火花。她認為，進步的醫療科技確實能為所有人帶來更精準、更高品質的醫療服務。不論男女老少對自己外表、膚況與皮膚健康都相當在意，美容醫學能在這些方面提供幫助。大家在醫學、科學與美學的努力及相互結合，有助於創造一個更健康的世界。

在場的醫師、研究員與從業人員，都有深厚的學養與專業，她說，大家奉獻所長，讓需要的人獲得幫助，展現臺灣在皮膚醫學領域與國際社會合作的軟實力。

由於此次研討會適逢世界衛生大會(WHA)召開期間，蕭美琴表示，她想對一些國家的政府和代表達感謝之意，他們一直支持臺灣有意義地參與世界衛生組織(WHO)及年度世界衛生大會。

她說，任何人都不應被排除在外。我們從可怕的全球大疫中學到，必須確保不遺漏任何人。臺灣願意且有能力成為全球衛生體系的一部分。因此，她要特別強調繼續支持臺灣在醫學和衛生領域國際參與的重要性。