法國總統馬克宏26日抵達德國展開為期3天的國是訪問，隨後舉行雙邊內閣會議，歐盟兩大強國尋求在下個月的歐盟議會選舉前展現團結。馬克宏此次訪問首都柏林、東至德勒斯登、西至明斯特，是法國總統24年來首次對德國進行國是訪問。

據路透報導，馬克宏這次訪問德國，將被視為推動歐盟決策的「德法關係健康狀況」檢查，而此時歐洲正面臨重大挑戰，即從烏克蘭戰爭到美前總統川普可能在11月再次當選。

馬克宏和德國總理蕭茲的領導風格截然不同，自蕭茲2021年底上台以來，他們在從國防到核能等問題上公開發生衝突。財政改革到權力更迭等各個方面達成妥協市場補貼，使歐盟能夠達成協議，並形成更統一的戰線。

德國智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）的沃納特（Yann Wernert）表示，「德法關係存在緊張，部分原因是他們處理了一些棘手的話題。」他指出，兩國在歐盟東擴的必要性上也達成共識。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」歐洲總監拉曼（Mujtaba Rahman）表示，馬克宏訪德是「最高政治層面的一次嘗試，旨在證明兩國關係正在發揮作用」，但在歐盟面臨的重大問題上仍然存在根本性分歧。

其中一個關鍵差距在於歐洲國防，特別是如果川普贏得11月5日美國總統大選的話。防務專家認為，與他的民主黨競爭對手、美總統拜登相比，他對歐洲來說是更不可預測的可靠盟友。

擁有核武的法國一直在推動歐洲在國防問題上更加自力更生，並且對德國決定為其「歐洲天空之盾」倡議（European Sky Shield Initiative）防空傘主要購買美國裝備感到不滿。

德國表示，除了美國的軍事保護傘之外，沒有其他可靠的替代方案，歐洲沒有時間等待本土國防工業，須為俄羅斯敵意等威脅做好準備。

馬克宏在妻子碧姬（Brigitte）的陪同下，將於26日在柏林與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會面，然後與柏林市長魏格納（Kai Wegner）一起穿過地標性的勃蘭登堡門。

27日，馬克宏將前往德勒斯登，在二戰期間被西方盟國摧毀的聖母教堂前發表演講，然後於28日前往明斯特。

不過，路透指出，馬克宏此行最重要的部分，將是28日在柏林郊外舉行的內閣會議，屆時兩國政府將開始討論正事，尋求在他們一直難以看到的兩個主要問題上找到共同點，即重點關注防守和競爭力。

鑑於極右翼勢力預計將在6月6日至9日的議會選舉中表現強勁，令歐盟決策變得更加困難，兩國也將努力在未來五年的歐盟議程上找到共同點。專家拉曼表示，在議會選舉和新領導層建立，以及明年夏天德國大選之前，歐盟將有一個明確的窗口來推進更雄心勃勃的計畫。他說，如果川普贏得大選，這一點尤其重要。