洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）連續4場開轟，包括生涯第900支安打，助隊以4比1再擒教士。賈吉首局上在兩好球劣勢下出大棒，逮中教士投手希斯（Dylan Cease）的彈指曲球，成為他本季第17轟，追上金鶯韓德森（Gunnar Henderson）、太空人塔克（Kyle Tucker）並列美聯全壘打王，總攻擊指數1.050亦是美聯之冠。

首局2分炮之後，賈吉第4局又從希斯手裡敲了二壘打，洋基該局再拿2分。前役遭完封的教士打線未見起色，洋基投手史卓曼（Marcus Stroman）先發6局無失分，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）第8局陽春炮避免教士再吞鴨蛋。

洋基37勝17負是近年較佳的成績，暫時在美東王座上領先金鶯3場勝差。賈吉的狀況勇不可當，近來17支安打之中有15支是長打（8支二壘打、7支全壘打），生涯第3度連續4場開轟，他前一次連續4場開轟是在2022年改寫美聯單季全壘打紀錄的時候。

國西道奇吞下4連敗，但是教士也未能迎頭趕上，勝差達到6.5場，還被巨人趁機超車。阿萊斯（Luis Arraez）此戰4打數1安打，打擊率略降至0.333，前面兩人是道奇的大谷翔平（0.338暫居國聯打擊王）以及貝茲（Mookie Betts，0.337）。