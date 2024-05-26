雲林縣5所國中小榮獲今年全國藝文競賽特優，26日在北港朝天宮酬神專用戲台「宗聖臺」演出，雲林副縣長謝淑亞（前右二）表示縣府每年提供經費，支持各校推動傳統戲劇，將本土化、在地化落實校園中。（張朝欣攝）

雲林縣5所國中小參加今年全國藝文競賽榮獲特優，26日在北港朝天宮酬神專用戲台「宗聖臺」演出，由西螺國中、虎尾國中、廣興國小、石榴國小、崇文國小擔綱，這是第一次縣內特優學校在北港朝天宮媽祖駕前演出，藉此彰顯縣府對於優秀團隊的重視，同時讓更多民眾欣賞傳統戲劇之美。

今年雲林縣榮獲全國藝文競賽偶戲類特優學校，布袋戲組有西螺國中「英雄出少年-岳飛」、虎尾國中「常山趙子龍」、石榴國小「打虎英雄傳」、廣興國小「忠勇小英雄」；手套偶戲組有崇文國小「蚵寮囝仔代」，其中西螺國中、石榴國小連續3年特優，虎尾國中連續2年特優，崇文國小則是口湖偏鄉小校，相當不容易。

雲林副縣長謝淑亞表示，此次表演是縣內特優團隊第一次在北港朝天宮媽祖廟「宗聖臺」演出，學生們把握在媽祖面前演出的難得機會，每個人都非常賣力，雖然下著雨，精彩的表演還是吸引進香團與遊客駐足觀賞，獲得滿堂彩。

謝淑亞說，雲林是布袋戲的故鄉，且演出的戲碼大部份在彰顯「忠孝節義」、強調「禮義廉恥」，這與雲林縣政府所推動的品德教育完全契合，透過演出，除將雲林縣品德教育的16個核心價值充分展現，也讓學生有了展藝舞台，以及肯定自我的機會。

謝淑亞指出，此次集合參加全國藝文競賽獲得特優的團隊演出，一方面是希望彰顯縣府對於優秀團隊的重視與鼓勵，另一方面也讓更多民眾欣賞傳統戲劇之美。特別是在傳統戲劇，縣府每年提供經費，支持各校全力推動，將本土化、在地化落實校園中。

謝淑亞提到，為凸顯對傳統文化的支持與推廣，縣府特別將雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮移師國父紀念館辦理，就是希望大家一起努力，保留這個得來不易的雲林特色。