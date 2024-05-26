新竹市政府落實友善托育城市，為造福更多育兒家庭，市府將在北區再添1處公共托嬰中心，副市長邱臣遠表示，市府傾聽民意、重視地方需求，透過舊有公有房舍移除，活化公有地，爭取擴展增建友善托育環境，實質減輕家長負擔及保障兒童權益。

邱臣遠表示，市長高虹安持續推動「老幼共好」施政策略，落實「0-6歲市府養」政策，自其上任後即取消好孕專車排富限制、新增托育人員久任獎勵制度及加碼托育補助、更開辦東區夜間及假日定點臨托服務、香山區定點臨托服務。

市府預計規畫的「兒少家庭福利館」是竹市第1個針對兒童及育兒家庭所設置的館舍，包含公共托嬰中心、定點臨托、北區社會服務服務中心以及婦女暨新住民家庭服務中心等設施，其中公共托嬰中心將規畫收托約60名0-2歲幼兒，對於生育率高的竹市在托育服務上將有很大幫助，市府團隊秉持「老幼共好、幸福友善」施政藍圖，持續提升市民幸福感，營造「願婚、敢生、樂養」的婚育環境。

社會處長黃佳婷表示，市府努力規畫生育友善政策的同時，也積極布建公共托育設施，為擴增公托服務量能，規畫於光華國中位於湳雅街舊教職員宿舍進行拆除並活化空間，設計建置地下1層，地上4層的「兒少家庭福利館」。

目前除自建兒少家庭福利館外，於東區竹蓮段公辦都更案亦爭取到公益回饋空間設置公共托嬰中心，預計2029年可完工，2處啟用後可再增加收托至多120名幼兒。

未來也將持續布建竹市公托，提供家長優質、平價的托育服務選擇，打造家長放心、幼兒開心的托育環境，同時也為打造優質兒童少年福利的友善環境努力。

社會處表示，此次會勘過程中，由交通處針對兒少家庭福利館預定地周邊交通問題進行評估，考量湳雅街僅雙向單車道且交通流量大，將針對家長接送問題併入規畫設計範圍，以確保未來館舍啟用後能確保周圍交通流量順暢。