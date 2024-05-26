新北市新莊區中華路二段昨天（25日）凌晨傳出槍響，住戶以為是放鞭炮，但早上起床卻驚見，陽台玻璃窗、木門都遭射穿，嚇得報警，警方追查後發現，一群民眾在對面快炒店吃消夜，其中1名男子究後竟開槍，警方要拘提時，鍾男自行帶槍到案，他辯稱酒後失控開槍，指稱是死去友人寄放，警方對他說法存疑，續追其槍械來源。

新莊警分局表示，中華路二段1位戴姓民眾昨天報案，指稱當天凌晨他聽到疑似鞭炮聲響，當時沒外出查看，但早上近11時到前陽台查看時，發現陽台玻璃窗、木門出現彈孔，家中還有1枚子彈，嚇得報警。

犯嫌作案手槍疑為GLOCK廠19 Gen4型。（新莊警分局提供／張鎧乙新北傳真）

警方鑑識小組到場採證，證實被害住戶玻璃窗玻璃、木門出現圓形彈孔，現場也採獲1枚彈頭，警方過濾周遭監視器畫面，發現當天凌晨0時許，有民眾到對面熱炒店吃消夜，其中幾人酒後喧鬧走出戶外，其中1名男子突然掏槍對空射擊1槍後搭車離去。

事後警方鎖定犯嫌為52歲鍾姓男子，並向新北地檢署聲請搜索票、拘票，但鍾男知悉自知法網難逃，主動攜帶作案手槍至分局投案。

警方初步調查，鍾嫌表示，因酒後失控對空鳴槍，對於槍枝來源，他辯稱槍彈是死去友人寄放，由於是制式脫罪供詞，警方將持續追查，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪移請新北地檢署送辦。

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