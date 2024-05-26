梁靜茹「2024當我們談論愛情」巡演25日在深圳開唱，特地砸百萬重金重新打造5套造型，令滿場1.2萬名觀眾讚嘆聲不斷。自嘲愛哭的她尾聲再度淚灑舞台，表示：「今天的淚水完全是感動的淚水，完全是你們給我的能量，我希望每一個人在每一個音符或每一句歌詞，會找到心中的小亮光，不要放棄勇往直前，一定會成功。」

〈寧夏〉一曲在綠野仙蹤裡開場，梁靜茹身上4片6米長、弧線蜿蜒出花瓣輪廓的龐大裙擺，共花了2400公分的布打造，氣勢磅礡展現靈動生命力，引起全場驚呼聲不斷；唱畢，她卸下長裙，換成帥氣褲裝，美胸若隱若現坐在漂流木上繞場帶領四面觀眾唱〈暖暖〉：「你們的聲音，再大聲！」並表示：「深圳是很適合談戀愛的地方，有漂亮的風景，有山有水，好聽的音樂，跟你們的歌聲。如果你們一開場就很熱烈，可以嘗試跟我們一起站起來。」接著帶著樂手繞場和觀眾一起〈小手拉大手〉。

梁靜茹25日在深圳開唱。（超級圓頂提供）

「2024當我們談論愛情」誠意十足大改版，整晚25首歌中，有近3分之1曲目翻新，首度在此巡迴登場的經典歌曲〈聽不到〉，歌曲尾聲舞台上出現噗通噗通的心跳聲，精靈舞者將對花仙子怦然跳動的一顆心收進寶箱裡，舞台上隨即開出萬紫千紅的花朵，全場猶如淪陷在梁靜茹的愛裡唱〈親親〉。她還用粵語挑動觀眾情緒：「中不中意啊？如果中意的話，那我們就繼續浪漫〈沒有如果〉。」

中場〈慢冷〉後，現場歌迷會排出「謝謝你陪伴我的青春」應援字樣，還將一首首的歌名應援條舉在手上，梁靜茹感性表示：「你們都很熟悉我人生的成長過程，是你們也陪伴我每一步的青春。這麼多的故事，在歌裡，都有你們的陪伴真幸福，謝謝你們，我愛你們。我們總是在愛情裡跌跌撞撞，就因為這些一步一步的碰撞，你就會成長，對不對？就像接下來的這首歌一樣〈大人〉。」

梁靜茹25日在深圳開唱。（超級圓頂提供）

尾聲，梁靜茹謝謝觀眾朋友，也謝謝自己：「來自不同城市的粉絲們，辛苦你們了，應該我去找你們的，你們今天來看我，之後我巡迴去你們的家鄉，留言給我，我就會來了。」最後她說：「其實我一點也不累，這是演唱會最魔幻的時刻，我是捨不得的。帶來最後一首歌，這首歌可以讓我重生〈燕尾蝶〉。」她接下來將巡迴到廈門、佛山、青島、合肥、蘇州、福州、南昌、西安等地，預計年底前還有10多場演出。